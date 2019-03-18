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çalışma saatleri 2019 - İSKİ sabah kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Vatandaşların ile alakalı en çok merak ettikleri konuların başında çalışma saatleri geliyor. Bu doğrultuda hazırladığımız haberimizden, İSKİ’nin hangi saatte açılıp hangi saatte kapandığı hakkında bilgi alabileceğiniz gibi öğle arası başlangıç ve bitiş saatini de öğrenebilirsiniz. İşte İSKİ çalışma saatleri ile alakalı merak edilen detaylar…

DIŞ KAYNAKLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 12:12
İSKİ çalışma saatleri 2019 - İSKİ sabah kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İSKİ olarak kısaltılan ve açılımı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi olan, 1981 yılında kurulmuş olup 1984 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak faaliyet gösteren kurum, bağımsız bütçeli bir kuruluştur.

İSKİ 2019 çalışma saatleri

Başlıca görevlerini vatandaşları içme suyu temin etmek, su havzalarını koruma, dereleri ıslah etmek ve atık sular toplamak olarak sıralayabileceğimiz İSKİ'nin İstanbul ili genelinde 14 milyondan fazla vatandaşa hizmet sağladığı biliniyor. İSKİ'nin faaliyet alanının ve faaliyetlerinden faydalanan vatandaşların sayısının bu denli geniş olduğu düşünüldüğünde çalışma saatleri de büyük önem taşıyor.

İSKİ; hafta içleri 5 gün boyunca sabah saat 08:30'da açılıp 16:30'a kadar faaliyet gösterir. Bununla birlikte öğle arası ise 12:00 ila 13:00 arasındadır. İSKİ cumartesi günleri ise sabah saat 09:00 ila 13:00 arasında vatandaşlara hizmet verir.

İSKİ Genel Müdürlüğü adresi ise aşağıdaki gibidir:

İSKİ Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:25 34060 Eyüp Sultan/İSTANBUL

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