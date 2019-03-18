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Japonlar göktaşına bomba ile açacak

'nın, geçen ay Ryugu asteroidine iniş yapan aracının, asteroit üzerinde patlayıcı kullanarak oluşturacağı ve yer altı kaya örnekleri toplayacağı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 18:07
Japonlar göktaşına bomba ile krater açacak

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa2'nin, 5 Nisan'da, güneş veya uzay ışınlarına maruz kalmayan daha derin yer altı örneklerini toplamak için asteroit yüzeyine 2 kilogram patlayıcı bırakarak krater açacağını açıkladı.

JAXA proje mühendisi Takanao Saeki, uzay gemisinin patlama olmadan önce asteroitin diğer tarafına hızlı bir manevra yapmasının planlandığını ve böylece patlamayla ortaya çıkan parçacıkların Hayabusa2'ye çarpmasının önlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Saeki, bunun hassas hesaplama gerektiren zorlu bir işlem olacağını kaydetti.

Hayabusa2'nin patlamanın olacağı alandan ayrılırken kayıt için bir kamera bırakacağını aktaran Saeki, uzay aracının, gözlem yapmak için kraterin bulunduğu konuma geri dönmeden önce birkaç hafta bekleyeceği bildirildi.

Hayabusa2, 22 Şubat'ta Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmişti. Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutucak kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

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Japonlar göktaşına bomba ile krater açacak
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