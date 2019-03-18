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Kayınpederini öldürüp, cesedi ormana attı

'nun Gölköy ilçesinde Özkan Ö. (25), tartıştığı kayınpederi 'ı (47) tüfekle öldürüp, cesedini ormanlık alana attı. Olayı anlattığı babası Nihat Ö.'nün ihbarı üzerine Özkan Ö. gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 16:24
Kayınpederini öldürüp, cesedi ormana attı

Olay, dün akşam saatlerinde Gölköy ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Ö., tartıştığı kayınpederi ekmek fırını işletmecisi Yılmaz Damar'ı tüfekle ateş ederek öldürdü, cesedini ormanlık alana attı. Özkan Ö. döndüğü evde sabah olayı babası Nihat Ö.'ye anlattı. Babası tarafından jandarmaya teslim edilen Özkan Ö., cinayeti itiraf etti, cesedi attığı yeri gösterdi. Ormanlık alanda bulunan Yılmaz Damar'ın cesedi, otopsi için Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkan Ö.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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Kayınpederini öldürüp, cesedi ormana attı
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