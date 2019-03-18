Kızı için gelen tehditlere dayanamadı... Herkese yalvardım..

Kahramanmaraş Adalet Sarayı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Kadir I., tanıklar, ailenin yakınları ve maktulün kuzeni katıldı.

"BANA KORKU VERDİĞİ İÇİN..."

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Kadir I'nın kızı Zehra I. (24), maktulün kuzeni ile kendisinin sınıf arkadaşı olduğunu ve bu sayede maktulle tanıştıklarını söyledi. Maktulle bir süre sosyal medya üzerinden sohbet ettiklerini, daha sonra ise Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Zehra I., "Bana yaşının 29 olduğunu söylemişti ancak daha yaşlı görünüyordu. Kendisi gittikten bir hafta sonra ben kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. Sonra maktul 'Ne olacak ki, neden benimle konuşmuyorsun?' dedi. Bana korku verdiği için ara ara bakmaya başladım.