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Kızı için gelen tehditlere dayanamadı... Herkese yalvardım..

'ta, kızının uygunsuz fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiğini iddia ettiği kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Kadir I., defalarca ölüm tehdidi aldığını ve kızının defalarca tacize maruz kaldığını söyledi ve Savcılığa 50 defa geldim hiçbirinde bir şey yapmadılar. Yalvardım kimse bir şey yapmadı" dedi. Kadir I., "Bu olay göz göre göre gelmiştir. İsteyerek olmadı. Ailemi ve kızımı korumak için elimden geleni yaptım. Ağır tahriklere maruz kaldım, istemeyerek bu olay olmuştur. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktu. Ancak kendimi korumak için onu yaralama kastıyla hareket ettim. Olaydan dolayı çok pişmanım, hayatım karardı" dedi.

Giriş Tarihi: 18.3.2019 23:25 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 23:26
Kızı için gelen tehditlere dayanamadı... Herkese yalvardım..

Adalet Sarayı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Kadir I., tanıklar, ailenin yakınları ve maktulün kuzeni katıldı.

"BANA KORKU VERDİĞİ İÇİN..."

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Kadir I'nın kızı Zehra I. (24), maktulün kuzeni ile kendisinin sınıf arkadaşı olduğunu ve bu sayede maktulle tanıştıklarını söyledi. Maktulle bir süre sosyal medya üzerinden sohbet ettiklerini, daha sonra ise Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Zehra I., "Bana yaşının 29 olduğunu söylemişti ancak daha yaşlı görünüyordu. Kendisi gittikten bir hafta sonra ben kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. Sonra maktul 'Ne olacak ki, neden benimle konuşmuyorsun?' dedi. Bana korku verdiği için ara ara bakmaya başladım.

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Kızı için gelen tehditlere dayanamadı... Herkese yalvardım..
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