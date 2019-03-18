Metrobüs çalışma saatleri 2019 - Metrobüs seferleri saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

En başta seyahat süresini kısaltarak vatandaşların zamandan tasarruf etmelerini sağlayan bir toplu taşıma aracı olan metrobüs, bu yönüyle her gün çok sayıda vatandaş tarafından kullanılıyor. İETT tarafından İstanbul'un ana arter otoyollardaki trafiği azaltmak, vatandaşlara hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla uygulama soktuğu bir proje olan metrobüs sistemi, ilk olarak Avcılar ise Topkapı arasında seferlerine başladı. Metrobüsün Zincirlikuyu ayağı ise ikinci etap olarak hizmete açıldı. Üçüncü etap Söğütlüçeşme ile ise iki yaka arası ulaşım çok daha kolay bir hale geldi.

Metrobüs çalışma saatleri

2019 itibarıyla Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında vatandaşlara hizmet veren metrobüs, 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde bu hizmetini sürdürür. Gece 01:00 ila 05:30 arasında yaklaşık olarak yarım saat arayla herhangi bir durak metrobüse binmek mümkünken diğer saatlerde ise 1-2 dakika aralıklı olarak metrobüse binmek mümkün olur.