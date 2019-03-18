Minik Öykü’nün donörü Nazlı lösemiye yenildi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, geçen 13 Ocak'ta, 3.5 yaşındaki Öykü Arin için başlatılan kampanyadan etkilenerek, kök hücre bağışı için Kızılay'a kan verdi. Ailesini, akrababalarını ve çevresindeki diğer insanları da kök hücre bağışında bulunmaları için devamlı teşvik eden Gezginer, bu olaydan 39 gün sonra, 21 Şubat'ta boğaz ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde genç kızın lösemi olduğu belirlendi. Dünyası başına yıkılan Gezginer, hemen Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha önce lösemi hastaları için çırpınan Nazlı bu kez sosyal medyada kendisi için kampanya başlattı. Ancak dün gece Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi. 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Baba Ziya Gezginer, kızına 21 Ocak'ta lösemi teşhisi konulduğunu dile getirerek, "Hemen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavisi başladı. İlk kemoterapisini 21'inci yaşını kutladığı 27 Şubat'ta aldı. Bugün de kalbi durdu" diye konuştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Tuncay Göksel de Gezginer'in kan değerlerinin düşmesi ve genel durumunun bozulması üzerine hayatını kaybettiğini söyledi. Gezginer'in cenazesinin bugün öğle vakti Alsancak'taki Hocazade Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.