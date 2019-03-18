Patrik Mutafyan’a veda

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Tedavı gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı. Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, çok sayıda Ruhani lider ve yurt dışından da çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı. Törenin ardından Mutafyan'ın cenazesi konvoy eşliğinde Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki patriklik bölümüne defnedildi. Mutafyan 1998'den patriklik görevini üstlenmişti.