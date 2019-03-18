Şehitler Abidesi Camisi ibadete açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Hisarlık Tepe mevkisinde yapımı tamamlanan Şehitler Abidesi Camisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle bugün ibadete açılacak. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılında açılacak caminin yapımında 250 metreküp sarıçam ahşabı kullanıldı. Minaresi Antalya'dan getirilen limra taşından yapılan caminin dışına, doğaya uygun şekilde aşı boyasıyla modern bir görünüm kazandırıldı. Aynı anda 350 kişinin ibadet edebileceği cami için yaklaşık 4 milyon lira harcandı. Törene hazır hale getirilen camiye son olarak, "Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz" ayetinin yazılı olduğu tabela, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından asıldı.BAŞKAN Erdoğan, Çanakkale'de yakılan meşalenin, istiklal mücadelesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yolu aydınlattığını ifade ederek, Cumhuriyetin, Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi büyük mücadelelerin, büyük fedakârlıkların üzerine inşa edildiğine işaret etti. Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara bu kararlılıkla karşı çıkıyor, kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşlarımızla omuz omuza aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışıyoruz. Bu düşüncelerle 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."