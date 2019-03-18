Sevgilisini öldürüp intihar etti

BUGÜN NELER OLDU

ISTANBUL Esenyurt'ta A.A. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Ö.S. dün gece geç saatlere kadar eğlendikten sonra araçla Nazım Hikmet Bulvarı üzerindeki siteye geldi. Aracı sitenin açık otoparkına park eden A.A. ile Ö.S. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında A.A. silahla Ö.S.'nin başına ateş etti. A.A., daha sonra silahla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından A.A.'nın ve Ö.S.'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.