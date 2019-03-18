TTNET müşteri hizmetleri müşteri hizmetleri numarası kaç?

444 1 444 numarası TTNET'in müşteri hizmetleri numarası olarak dikkat çekiyor. Diğer iletişim bilgileri konusunda ise şu numara mevcut; 02123091010... Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ne 4441444 numarasından 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

İnternet kampanyaları, internet + mobil kampanyalar, internet + ev telefonu kampanyaları hakkında detaylı bilgi almak için bu numaraları arayabilirsiniz. Özel sektördeki bankalar ve iletişim firmalarına göre Türk Telekom TTNET müşteri hizmetlerinin vatandaşı az beklettiğindne söz etmek de mümkün.

Problemlerinizi, sormak istediklerinizi, kampanya ve tarifeler hakkındaki soru işaretlerinizi TTNET müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom; 178 yıllık köklü bir şirket olarak dikkat çekiyor. Türk Telekom ayrıca Türkiye'nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür.