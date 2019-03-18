Vodafone müşteri hizmetleri telefonu kaç? Vodafone müşteri hizmetleri iletişim

Günden güne dijitalleşen teknoloji çağında; Vodafone, Turkcell, Türk Telekom gibi çağrı merkezleri de aynı şekilde online yardım hatlarıyla vatandaşlara destek olma seçeneğini sunuyor fakat internet erişiminin bazı yerlerde zor olması nedeniyle genel olarak bireyler telefon yoluyla Vodafone müşteri hizmetleri iletişim numarasını araştırıyor.

VODAFONE MÜŞTERİ HİZMETLERİ İLETİŞİM NUMARASI

Vodafone müşterisiyseniz veya Vodafone müşterisi olmaya karar verdiyseniz; kafanıza takılanları merak ediyorsanız Vodafone müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Eğer hattınız Vodafone ise 542'yi, diğer operatörlerden de 0542 542 00 00'ı arayarak Vodafone Müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Yurtışından Vodafone müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek için 00 90 (542) 542 00 00 numarasını arayabilirsiniz.

Resmi internet sitesindeki bilgiye göre; Vodafone hatlarından 542'yi aramanın ücreti süre sınırı olmaksızın arama başına 46,25 kuruş olarak ifade edilmiştir. Vodafone hatlarından 0 (542) 542 00 00'ı aramanın ücret süre sınırı olmadan arama başına 43,80 kuruştur. (Faturalı ve faturasız hatlar için)