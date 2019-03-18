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Yetiştirdikleri gülleri şehit kabirlerine diktiler

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
Yetiştirdikleri gülleri şehit kabirlerine diktiler
Tokat Zile'de lise öğrencilerinin sınıflarında yetiştirdiği güller, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit mezarlarına dikildi. Zile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar terörle mücadele de dahil kayıtlara geçen Zileli 53 şehit anısına gül yetiştirilmesi için proje başlattı. 22 öğrenci, saksılarda yetiştirdikleri gülleri, ilçede Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikteki kabirlere dikti. 53 gülün dikiminin ardından, şehitler için dua edildi.
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Yetiştirdikleri gülleri şehit kabirlerine diktiler
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