Malatya da sallandı

BUGÜN NELER OLDU

Malatya'da dün sabah saat 08.25'te, merkez üssü Hekimhan ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Vatandaşlar, kendilerini korkuyla sokaklara atarken, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Arguvan ilçesinde de ilki saat 06.48'de olan 3.1'lik depremle birlikte bölgede, saat 11.30'a kadar büyüklükleri 1.4 ile 4.1 büyüklüğünde değişen 47 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 44'ünün merkez üssü Arguvan, 3'ünün ise Hekimhan ilçesi oldu. AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker, depremlerde ciddi problem olmadığını, bazı evlerde küçük hasarlar oluştuğunu belirtti.