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’den son dakika uyarısı geldi! Çok kuvvetli geliyor…

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve fırtına uyarısı geldi. Nisan ayının ortalarına gelmemiz ile birlikte hava sıcaklıkları yükselmiş ve başta olmak üzere neredeyse tüm ’de bahar yaşanmaya başlamıştı. Öte yandan uzmanlar ise araştırmalarına devam ederlerken, o iller için dikkat çekici uyarılarda bulundular. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen hava durumu, kuvvetli fırtına ve rüzgâr uyarısı…

Giriş Tarihi: 8.4.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:34
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı. Ancak Meteoroloji'den konuyla ilgili yeni bilgiler geldi. Gelen bilgiler doğrultusunda İç Anadolu Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

METEOROLOJİ UYARDI! RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli geliyor…
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