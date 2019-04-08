Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları artmaya başladı. Ancak Meteoroloji'den konuyla ilgili yeni bilgiler geldi. Gelen bilgiler doğrultusunda İç Anadolu Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

METEOROLOJİ UYARDI! RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.