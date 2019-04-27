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Giriş Tarihi: 27.4.2019 10:40 Son Güncelleme: 23.9.2021 10:05

Esenyurt'ta 'tek teker' kazası: Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

DHA
Esenyurt’ta ’tek teker’ kazası: Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Şoke eden olay! Arkadaşını bırakıp kaçtı... Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün ön tekeri kaldırmasıyla yola düşen arkasındaki arkadaşı yaralandı.

TEM Bağlantı yolu Esenyurt viyadüğünde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre bir anda ön tekerini kaldırarak ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücünün arkasında bulunan Ekrem Taşdelen dengesini kaybederek yola düştü.

İstanbul Esenyurt'ta tek tekerde giderken kaza yapan motosikletli yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!

Taşdelen, yolda yaklaşık 10 metre sürüklenerek, kafasını bariyerlere çarptı. Motosiklet sürücüsü, arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşdelen, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis arkadaşını yolda bırakıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Esenyurt'ta 'tek teker' kazası: Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
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