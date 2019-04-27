Rüyada oruç bozmak ne anlama gelir sorusunun cevabı bazı kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Rüyasında bu hadiseyi yaşayan kişiler yorumu için doğru yerdeler. Rüyada oruç bozmak eğer kasten yapılırsa farklı, istemeden yapılırsa farklı anlam taşımaktadır. Birisi hayır diğeri işe kötüye yorumlanır. Peki, rüyada oruç bozmak ne anlama gelir?

RÜYADA ORUÇ BOZMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada oruç bozmak, kasten yapılırsa farklı, dalgınlıkla yani kasıt gözetmeksizin yapılırsa ayrı şekilde tabir edilir. Rüyada isteyerek ve bilerek oruç bozmak, rüya sahibinin gerçekten de Allah katında kabul olmayacak ve rüya sahibini günahkâr kılacak bir şey yapacağı anlamına gelir. Fakat bunun tam tersine kendisini rüyasında yanlışlıkla ve hiçbir kasıt olmadan oruç bozarken görürse eğer kendine hayır getirecek bir olay yaşayacağına, hayırlı haberler alacağına, dileğinin ve isteklerinin yerine geleceğine delalet eder.

Rüyada oruç tutmak ne anlama gelir? Rüyada oruç tutmak, bozmak, sahura kalkmak neye işarettir, nasıl yorumlanır?