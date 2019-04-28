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Son dakika haberi: Emre ve Erdi Kızgır kardeşlere büyük şok!

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan kanalının sahipleri Emre ve Erdi Kızgır kardeşler hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Deep Turkish Web olarak da tanınan Kızgır kardeşler hakkında mahkeme tarafından iddianame düzenlendi. İkilinin 5 yıldan onar yıla kadar hapsi istenirken, hakim karşısına çıkacakları tarih de belli oldu. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.4.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.4.2019 11:33
Son dakika haberi: Deep Turkish Web Emre ve Erdi Kızgır kardeşlere büyük şok!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yüz binlerce abonesi bulunan "Deep Turkish Web" kanalının sahipleri Emre ve Erdi Kızgır'ın uyuşturucu kullanımını özendirici videolar yayınladıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Videolara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, iki şüphelinin oynadığı "Yılan Serdar ve Müptezel Samet" adlı videoda, Serdar adlı kişinin elindeki bir poşetle Samet adlı kişinin evine gittiği, aralarındaki konuşmadan, bu poşette uyuşturucu madde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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Son dakika haberi: Deep Turkish Web Emre ve Erdi Kızgır kardeşlere büyük şok!
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