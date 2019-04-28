Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ören Bayan’ın koruma talebine ret

’ın koruma talebine ret

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2019
Ören Bayan’ın koruma talebine ret
Türkiye'nin en eski iplik üreticilerinden Altınbaşak ve Ören Bayan markalarıyla tanınan Diktaş İplik Tekstil Şirketi'nin üç yöneticisi, sahte bir senedi icraya vererek işleme koydukları iddiasıyla üç kişiden şikâyetçi oldu. Üç sanığa nitelikli dolandırıcılık suçundan İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahakemesi'nde 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Denizer ile yönetim kurulu üyeleri kuzenleri Mustafa Denizer ve Kemal Zırh, bu defa üç şüpheliden korunmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede üç kişinin avukatı arayarak sürekli psikolojik baskı ve tehdit ettiği belirtildi. Dilekçede şirket yöneticileri can güvenliklerinden endişe etmeleri nedeniyle korunma kararı verilmesini talep itti. Ancak Mahkeme, korunma isteminin kanun kapsamında olmadığını belirterek reddine karar verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ören Bayan’ın koruma talebine ret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN