Ören Bayan’ın koruma talebine ret

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Türkiye'ninen eski iplik üreticilerinden Altınbaşak ve Ören Bayan markalarıyla tanınan Diktaş İplik Tekstil Şirketi'nin üç yöneticisi, sahte bir senedi icraya vererek işleme koydukları iddiasıyla üç kişiden şikâyetçi oldu. Üç sanığa nitelikli dolandırıcılık suçundan İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahakemesi'nde 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Denizer ile yönetim kurulu üyeleri kuzenleri Mustafa Denizer ve Kemal Zırh, bu defa üç şüpheliden korunmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede üç kişinin avukatı arayarak sürekli psikolojik baskı ve tehdit ettiği belirtildi. Dilekçede şirket yöneticileri can güvenliklerinden endişe etmeleri nedeniyle korunma kararı verilmesini talep itti. Ancak Mahkeme, korunma isteminin kanun kapsamında olmadığını belirterek reddine karar verdi.