En kolay kilo verme yöntemleri nelerdir?

Kolay kilo vermek isteyenlerin sık sık başvurduğu çok diyet programları sağlığı olumsuz etkilemektedir. Vücudun gerekli vitamin, protein ve karbonhidrattan yoksun kalması birçok sağlık problemine neden olmaktadır. 'Bir an önce kilo vermeliyim' düşüncesi çok tehlikeli bir düşüncedir. Kilo verme sürecinde sağlıklı beslenmek çok önemlidir.

KİLO VERME DE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILMALI?

Kısa süreli açlıklar kilo vermeyi hızlandırır

Düzenli kısa süreli açlıklar kilo verme de önem teşkil eder. Yani sık sık az yemek düzenli kilo verilmesini sağlamaktadır. Aç kalırsam kilo veririm mantığı çok yanlış bir mantık olmakla beraber vücut direncini düşüren bir etkiye sahiptir.

Egzersiz şart

Hareket etmeyen vücudun kilo vermesi daha yavaş olur. Diyet yaparken egzersiz yapılması mutlaka gereklidir. Özellikle sabah akşam yürüyüşleri vücudun harekete alışması için güzel bir yöntemdir. Harekete alışan vücut egzersizleri daha kolay kaldırabilir. Gerekli durumlar bir uzmana başvurulması hem diyet hem egzersiz kombinasyonunu daha sağlıklı bir hale getirir.

Nerede yemek yediğinize dikkat edin

Nasıl ve nerede yemek yendiği bu süreçte normalden daha fazla önem taşımaktadır. Yolda, arabada veya çalışırken yemek yemek vücudun yavaş çalışmasına neden olur. Beyni yemek yeme anına alıştırmak ve işleyişi bozmamak için mutlaka yemek masasında yemek yemek gerekmektedir.

Yavaş yemek yiyin

Kilo yemek doyma hissini kaybetmenize neden olur. Yemekleri bolca çiğneyerek ve yavaş yiyerek doyma hissinin gelmesi sağlanır. Kilo yemek yiyenlerin hazım problemi yaşadıkları da bilinmektedir.

Doğru besinleri tercih edin

Diyet yaparken doğru besin tercihi çok önemlidir. Uzman yardımıyla diyet yapılıyorsa doğru yönlendirmeler yapılır fakat kendi diyetinizi kendiniz yapıyorsanız hangi besinin doğru yiyecek olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Aksi halde kilo vermek isterken kilo alabilirsiniz.

Kahvaltı en önemli öğün

Kahvaltıda protein ağırlıklı beslenmek kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Gerekli protein alımı vücudun ihtiyaç duyduğu hormonların çalışmasına ve kilo vermenin hızlanmasına yardımcı olur. Yumurta, yulaf ve ceviz sabah kahvaltısında tercih edilen protein yüklü besinler arasındadır. Özellikle yumurta hem tokluk hissi verir hem de besleyicidir.

Doğru kilo vermek bir uzman yardımıyla daha sağlıklı hale gelir. Vücut ölçümlerinin yapılıp daha bilinçli ve sağlıklı bir kilo verme süreci yaşamanız hem fiziksel hem de ruh sağlığınıza iyi gelecektir. Kilo verme sürecinde pskiloloji de önemli bir yer kaplar. Öncelikle bireyin kilo verme sürecine kendini hazırlaması gerekmektedir. Çabuk vazgeçmek ve umutsuzluğa kapılmak kilo verme sürecini uzatmaktadır.