Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Fabrikadaki patlamada ağır yaralanan genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Fabrikadaki patlamada ağır yaralanan genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

'nın Yıldırım ilçesinde iplik boyama ve üretim fabrikasındaki 2 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralanan Şura Şensoy (23), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.4.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 17:01
Fabrikadaki patlamada ağır yaralanan genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti

'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasında geçen Cuma günü patlama meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap ile işçiler Ferhat Göral, Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabrikadaki patlamada ağır yaralanan genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN