Fabrikadaki patlamada ağır yaralanan genç kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iplik boyama ve üretim fabrikasındaki 2 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralanan Şura Şensoy (23), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Giriş Tarihi: 29.4.2019 16:55Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 17:01
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki iplik boyama ve üretim fabrikasında geçen Cuma günü patlama meydana geldi. Patlamada fabrikanın sahibi İsmail Kasap ile işçiler Ferhat Göral, Şura Şensoy, Bilal Özden ve Serdar Özden yaralandı.