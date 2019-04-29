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çetesi şifreli konuşmalarla iletişim kurmuş!

Bursa'da ahlak polisi, internet üzerinden yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin, ses kayıtlarına şifreli konuşmaları da yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 16:21
Fuhuş çetesi şifreli konuşmalarla iletişim kurmuş!

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden hesaplar açarak yaptırdıkları tespit edilen çeteyi takibe aldı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Bursa merkez olmak üzere Antalya ve Ankara'da 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, kadınları pazarlayarak elde ettikleri paralarla lüks bir hayat yaşadıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, eskort sitelerin ve sosyal medya hesaplarının takiplerinde kullanılan 3 laptop, çok sayıda kadın isminin ve tarifelerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

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Fuhuş çetesi şifreli konuşmalarla iletişim kurmuş!
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