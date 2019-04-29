Fuhuş çetesi şifreli konuşmalarla iletişim kurmuş!

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden hesaplar açarak fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteyi takibe aldı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Bursa merkez olmak üzere Antalya ve Ankara'da 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, kadınları pazarlayarak elde ettikleri paralarla lüks bir hayat yaşadıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, eskort sitelerin ve sosyal medya hesaplarının takiplerinde kullanılan 3 laptop, çok sayıda kadın isminin ve tarifelerinin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.



