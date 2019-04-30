IKEA müşteri hizmetleri telefon numarası kaç?

Çok uzun yıllardır hizmet veren IKEA müşteri hizmetlerine en önem veren firmalar arasındadır. Müşterilerine eksiksiz ve güzel bir hizmet anlayışını benimseyen IKEA, müşterilerinin her türlü sorusuna veya karışılaşılmış sorunlara çözüm bulan bir firmadır.

Kullanışlı ve kaliteli tasarım ürünleri ile hizmet veren IKEA evlerin her odası için alternatif ürünler üretmektedir. Mobilya, yatak, mutfak ve banyo gereçleri gibi ürün yelpazesi çok geniştir.

Haftanın her günü sabah 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren IKEA müşteri hizmetleri telefon numarası nedir?

IKEA MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

444 4 532 numaradan IKEA müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezinin müşteri memnuniyetine de önem veren IKEA, telefondan ürün bilgileri alabilir herhangi bir sorunu bildirebilirsiniz.

IKEA adresleri

IKEA Ümraniye mağazası

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan caddesi No:62 34771

Ümraniye - İstanbul

IKEA Kartal mağazası

Adres: Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi Soğanlık Yeni Mahallesi Soğanlık

D-100 Yan yol Cad.34880

Kartal - İstanbul

IKEA Bayrampaşa mağazası

Adres: Forum İstanbul Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi No:1 34045

Bayrampaşa-İstanbul

IKEA Bursa mağazası

Adres: Anatolium Alışveriş Merkezi Alaşar Mahallesi Yeni Yalova yolu üzeri No:485 16245 Osmangazi - Bursa

IKEA Ankara mağazası

Adres: Anatolium Ankara Alışveriş Merkezi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi No:215/A-1 06480 Mamak – Ankara

IKEA İzmir mağazası

Adres: Forum Bornova Kazım Dirik Mahallesi 372.Sokak, No:34 35100

Bornova – İzmir

IKEA Antalya mağazası

Adres: Agora Alışveriş Merkezi. Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi, No:14

07170 Kepez – Antalya