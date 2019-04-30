IKEA müşteri hizmetleri telefon numarası kaç?

Çok uzun yıllardır hizmet veren IKEA müşteri hizmetlerine en önem veren firmalar arasındadır. Müşterilerine eksiksiz ve güzel bir hizmet anlayışını benimseyen IKEA, müşterilerinin her türlü sorusuna veya karışılaşılmış sorunlara çözüm bulan bir firmadır.
Kullanışlı ve kaliteli tasarım ürünleri ile hizmet veren IKEA evlerin her odası için alternatif ürünler üretmektedir. Mobilya, yatak, mutfak ve banyo gereçleri gibi ürün yelpazesi çok geniştir.
Haftanın her günü sabah 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren IKEA müşteri hizmetleri telefon numarası nedir?
IKEA MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI
444 4 532 numaradan IKEA müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezinin müşteri memnuniyetine de önem veren IKEA, telefondan ürün bilgileri alabilir herhangi bir sorunu bildirebilirsiniz.
IKEA adresleri
IKEA Ümraniye mağazası
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan caddesi No:62 34771
Ümraniye - İstanbul
IKEA Kartal mağazası
Adres: Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi Soğanlık Yeni Mahallesi Soğanlık
D-100 Yan yol Cad.34880
Kartal - İstanbul
IKEA Bayrampaşa mağazası
Adres: Forum İstanbul Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi No:1 34045
Bayrampaşa-İstanbul
IKEA Bursa mağazası
Adres: Anatolium Alışveriş Merkezi Alaşar Mahallesi Yeni Yalova yolu üzeri No:485 16245 Osmangazi - Bursa
IKEA Ankara mağazası
Adres: Anatolium Ankara Alışveriş Merkezi Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi No:215/A-1 06480 Mamak – Ankara
IKEA İzmir mağazası
Adres: Forum Bornova Kazım Dirik Mahallesi 372.Sokak, No:34 35100
Bornova – İzmir
IKEA Antalya mağazası
Adres: Agora Alışveriş Merkezi. Altınova Sinan Mahallesi Antalya Caddesi, No:14
07170 Kepez – Antalya