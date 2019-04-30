Medimarkt müşteri hizmetleri telefon numarası nedir?

Dünyaca ünlü teknoloji ürünlerini düşük bütçeyle müşterilerine sunan Mediamakt, izledikleri bu politika nedeniyle günden güne büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bilgisayardan yazıcıya, tabletten, beyaz eşyaya geniş bir ürün yelpazesi olan Mediamarkt 50.000'i aşkın ürün çeşidiyle müşterilerine hizmet vermektedir.
Mediamarkt müşteri hizmetleri 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Siparişler hakkında bilgi almak, sipariş vermek, istenilen ürünün stok bilgisini sorgulamak gibi birçok işlem Mediamarkt müşteri hizmetleri hattından yapılabilir.
Mediamarkt müşteri hizmetleri telefon numarası nedir?
0850 222 1 500 Mediamarkt müşteri hizmetleri telefon numarasıdır. Birçok işlemi bu numarayı arayıp rahatlıkla yapabilirsiniz.
Mediamarkt İstanbul adresleri
Ataşehir / Brandium
Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi.No:23-25 Ataşehir 34750 İstanbul
Bakırköy / Capacity
Adres: Ataköy 1.Kısım Mah. Fişekhane Cad No:7 Mağaza Kapı No: 2K-18 Bakırköy
34158 İstanbul
Bakırköy Marmara Forum AVM
Adres: Ekrem Kurt Bulvarı E-5 Yolu Üzeri 34145 İstanbul
Bayrampaşa Forum İstanbul AVM
Adres: Kocatepe Mah., Paşa Cad. 34045 Bayrampaşa / İstanbul
Beylikdüzü
Adres: Güzelyurt Mah. Kurtuluş Cad. Yakuplu 34524 Beylikdüzü / İstanbul
Beylikdüzü / Marmara Park AVM
Adres: Güzelyurt Mah. Kurtuluş Cad. Yakuplu 34524 Beylikdüzü / İstanbul
Emaar AVMAdres: Emaar Square Mall Unalan Mahallesi. Ayazma Caddesi 78
Esenyurt / City Center AVM
Adres: City Center AVM Zafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1 34513 Esenyurt / İstanbul
Güneşli / 212 AVM
Adres: Mahmutbey Mah. Taşocağı Cad. No: 5 34550 İstanbul
Kağıthane / Axis AVM
Adres: Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:48 Axis AVM Kağıthane 34400 İstanbul
Levent
Adres: Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65 Levent , Kağıthane 34415 İstanbul
Mall of İstanbul
Adres: Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No: 7E1 İkitelli 34490 İstanbul
Maltepe / Piazza
Adres: Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. 71 34846 Istanbul?
Marmara Anatolium
Adres: Soğanlık Yeni Mh. Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Cd. No:1 34865
Kartal-Istanbul?
Mecidiyeköy / Trump AVM
Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Bağımsız Bölüm: 3 34387
Şişli / İstanbul
Metrogarden
Adres: Necip Fazil Mahallesi Alemdag Caddesi No:940 34773 Ümraniye - İstanbul
Optimum AVM
Adres: Göztepe Optimum AVM 34746 Kadıköy İstiklal Sk. No: 10/4 Yenisahra ve Eğlence Merkezi Yenisahra 34746 İstanbul
Özdilek Park AVM
Adres: Esentepe Mah. Dede Korkut Sk. Büyükdere Cad. - Şişli No:15 34394 İstanbul
Pendik / Viaport
Adres: Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No:19 / Pendik 34912 İstanbul
Pendorya AVM
Adres: Pendorya Alışveriş Merkezi Çamçeşme Mah. Fabrika Sok. No:5
Kaynarca / Pendik 34890 İstanbul
Ümraniye / Meydan AVM
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Sk. No: 64 Balkan Sok. No:64
Ümraniye 34771 İstanbul