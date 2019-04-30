Medimarkt müşteri hizmetleri telefon numarası nedir?

Dünyaca ünlü teknoloji ürünlerini düşük bütçeyle müşterilerine sunan Mediamakt, izledikleri bu politika nedeniyle günden güne büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bilgisayardan yazıcıya, tabletten, beyaz eşyaya geniş bir ürün yelpazesi olan Mediamarkt 50.000'i aşkın ürün çeşidiyle müşterilerine hizmet vermektedir.

Mediamarkt müşteri hizmetleri 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Siparişler hakkında bilgi almak, sipariş vermek, istenilen ürünün stok bilgisini sorgulamak gibi birçok işlem Mediamarkt müşteri hizmetleri hattından yapılabilir.

Mediamarkt müşteri hizmetleri telefon numarası nedir?

0850 222 1 500 Mediamarkt müşteri hizmetleri telefon numarasıdır. Birçok işlemi bu numarayı arayıp rahatlıkla yapabilirsiniz.

Mediamarkt İstanbul adresleri

Ataşehir / Brandium

Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi.No:23-25 Ataşehir 34750 İstanbul

Bakırköy / Capacity

Adres: Ataköy 1.Kısım Mah. Fişekhane Cad No:7 Mağaza Kapı No: 2K-18 Bakırköy

34158 İstanbul

Bakırköy Marmara Forum AVM

Adres: Ekrem Kurt Bulvarı E-5 Yolu Üzeri 34145 İstanbul

Bayrampaşa Forum İstanbul AVM

Adres: Kocatepe Mah., Paşa Cad. 34045 Bayrampaşa / İstanbul

Beylikdüzü

Adres: Güzelyurt Mah. Kurtuluş Cad. Yakuplu 34524 Beylikdüzü / İstanbul

Beylikdüzü / Marmara Park AVM

Adres: Güzelyurt Mah. Kurtuluş Cad. Yakuplu 34524 Beylikdüzü / İstanbul

Emaar AVM

Adres: Emaar Square Mall Unalan Mahallesi. Ayazma Caddesi 78

34700 Istanbul / Uskudar

Esenyurt / City Center AVM

Adres: City Center AVM Zafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1 34513 Esenyurt / İstanbul

Güneşli / 212 AVM

Adres: Mahmutbey Mah. Taşocağı Cad. No: 5 34550 İstanbul

Kağıthane / Axis AVM

Adres: Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:48 Axis AVM Kağıthane 34400 İstanbul

Levent

Adres: Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65 Levent , Kağıthane 34415 İstanbul

Mall of İstanbul

Adres: Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No: 7E1 İkitelli 34490 İstanbul

Maltepe / Piazza

Adres: Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. 71 34846 Istanbul?

Marmara Anatolium

Adres: Soğanlık Yeni Mh. Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Cd. No:1 34865

Kartal-Istanbul?

Mecidiyeköy / Trump AVM

Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Bağımsız Bölüm: 3 34387

Şişli / İstanbul

Metrogarden

Adres: Necip Fazil Mahallesi Alemdag Caddesi No:940 34773 Ümraniye - İstanbul

Optimum AVM

Adres: Göztepe Optimum AVM 34746 Kadıköy İstiklal Sk. No: 10/4 Yenisahra ve Eğlence Merkezi Yenisahra 34746 İstanbul

Özdilek Park AVM

Adres: Esentepe Mah. Dede Korkut Sk. Büyükdere Cad. - Şişli No:15 34394 İstanbul

Pendik / Viaport

Adres: Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No:19 / Pendik 34912 İstanbul

Pendorya AVM

Adres: Pendorya Alışveriş Merkezi Çamçeşme Mah. Fabrika Sok. No:5

Kaynarca / Pendik 34890 İstanbul

Ümraniye / Meydan AVM

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Sk. No: 64 Balkan Sok. No:64

Ümraniye 34771 İstanbul