Seo uyumlu makale nasıl yazılır?

Faydalı bir içerik okuyucuların dikkatini çeker. Seo uyumlu makale yazılırken arama motorlarında bulunabilmesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra yazılan makalenin kullanıcılara sağladığı faydanın da büyük önemi vardır. Faydalı içerik okuyucunun sitede kalma süresini arttırır bu sayede makale arama motorları tarafından daha çok değerlenmektedir.

SEO UYUMLU MAKALE YAZARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Meta data bölümü

Meta data bölümü olarak adlandırılan kısım arama motorlarının yazılan içeriği daha iyi anlaması için açıklama ve anahtar kelimeleri barından bir yapı olarak bilinir. Seo uyumlu bir haber veya makale yazıldıktan sonra içeriğin arama motorlarında çıkabilmesi için anahtar kelimelerin önemi büyüktür. Doğru anahtar kelime kodlaması içerik aranmalarında en önemli kurallardan biridir.

Yazılan içeriğin başlığı

- Seo uyumlu bir haber, makale veya bir içerik hazırlandığında içeriğin başlığı anahtar kelimenin tamamını veya bir kısmını içermelidir. Anahtar kelimelerden bağımsız bir başlık içeriğin arama motorlarında çıkmamasına neden olur.

- Başlık fazla uzun olmamalı. En az 3 kelimeden oluşması ve gerekli kelimeler kullanılarak bir başlık yazılması gerekir.

URL

Yazılmış olan içeriğin URL'si anahtar kelimeyi mutlaka içermelidir. Olabildiğince kısa olması gerekir.

Açıklama bölümü

- Anahtar kelimenin açıklama kısmında en az bir kere geçmesi gerekir.

- Açıklama kısmı en fazla 160 karakter olmalıdır. Daha fazla karakter yazılması, içeriğin arama motorlarında çıkmasını engellemektedir.

- En çok önerilen kural ise, açıklama kısmının anahtar kelimeyle başlıyor olmasıdır.

Makale içi başlık

Anahtar kelimelerinizin önem sırasına göre makale başlıkları ve alt başlıkları H1,H2,H3 olarak içeriğe eklenmelidir.

Makale kısmı

- Anahtar kelime makalenin ilk paragrafında mutlaka olmalıdır.

- Makale için kullanılan görsel veya görsellerin en az bir tanesinin alt etiketinde anahtar kelime olmalıdır.

- Seo uyumlu makale yazarken imla kurallarına çok dikkat edilmelidir. Yazının üstünden tekrar geçilmeli imla hataları düzeltilmelidir.

- Aynı içerikler tekrarlanmamalıdır.

-Seo uyumlu makalenin eksiksiz yazılmış olması için içerikte anahtar kelimeye bağlı bir giriş ve bir çıkış linki olmalıdır.