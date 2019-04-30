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Test sürüşüne çıktı bir daha gelmedi

'da kısa sürede 3 farklı aracı satın alma bahanesiyle test sürüşü yaptıkları sırada çalan şüpheliler yakalandı. İnternet üzerinden aracını satılığa çıkaran vatandaşlarla buluşan oto hırsızları, "Araçla test sürüşü yapacağım" diyerek aldığı araçla kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Amirliği ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mert Ş.'nin (29) aracı çalıp diğer şüpheli Erdinç A'ya (47) parçalaması için sattığı tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2019 20:11 Güncelleme Tarihi: 30.4.2019 20:12
Test sürüşüne çıktı bir daha gelmedi

Ümraniye'de tekstil işi yapan 38 yaşındaki Murat B., 2016 model aracını satmak için internet üzerinden bir ilan verdi. Alıcı olarak arayan bir kişiyle konuşup aracıyla buluşma noktasına gitti. Gelen sözde alıcı, yaklaşık 1 saat boyunca ilgilenip gerçekten alacakmış gibi pazarlık dahi yaptı. Satıcı ile sözde alıcı test sürüşüne de çıktı. Ancak bir süre sonra yolda araç sahibi Murat B'yi araçtan indiren şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Murat B.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Olay yeri bölgesindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ortaya çıkan görüntülerde aracın etrafında gezinip alıcı gibi baktığı ve test içi bindiği görülüyor. Şüphelinin bu yöntemle Pendik ve Gaziosmanpaşa'da da iki kişinin daha aracını çalıp, paraçalatmak üzere Erdin A. isimli şahsa verdiği tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro ekipleri 18 ayrı kaydı bulunan şüpheli Mert Ş'yi Balıkesir'de önceki gün yakaladı. Onun ifadesi doğrultusunda ise diğer şüpheli Erndinç A. gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

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Test sürüşüne çıktı bir daha gelmedi
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