Son dakika: Birecik-Suruç karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Elbistan'dan Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüs ile bir TIR'ın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi! Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı.



Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçlarda yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan midibüsün devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 5 işçi öldü, 15 işçi ise yaralandı.

ŞANLIURFA'DAKİ 1 MAYIS PROGRAMI YARIDA KESİLDİ

Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı, Kahramanmaraş'tan programa katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.

1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!