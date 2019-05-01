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'da zincirleme trafik kazası

'de 10 otobüs ve 2 minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2019 04:08 Güncelleme Tarihi: 2.5.2019 04:10
İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Altayçeşme Kavşağı yakınında sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 10 otomobil ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri kazada yaralananları, olay yerinde yaptıkları ilk müdahelenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü ise gözaltına alınarak Maltepe Polis Merkezi'ne götürüldü.

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İstanbul'da zincirleme trafik kazası
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