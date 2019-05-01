Kayınpederiyle evlendirilen damada büyük şok

Denizli'de reklamcılık yapan Zekeriya Karataş, bir süredir birlikte olduğu öğretmen Gülşah Yılmaz (24) ile önceki gün evlendi. Çift, davetlilerin tebriklerini kabul ederken, damat elindeki evlilik cüzdanını inceleyince şoke oldu.

Damat, yapılan yanlışlıkla kayınpederi ile nikahlandı

Eşinin fotoğrafının bulunduğu yere Gülşah Yılmaz'ın yerine kayınpederi Muzaffer Yılmaz'ın isminin yazıldığını gördü. Hemen belediyeye giden çift durumu evlendirme memuruna bildirdi. Yetkili memur işlemin nüfus kütüğüne işlenmediğini yanlışlığın düzeltilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Yaşadıklarını çevresine anlatan damat Zekeriya Karataş'ın nikahı espri konusu oldu. Karataş, "Önce telaşlandık. Sonra espri konusu oldu. Benim için ilginç bir anı olacak. Eşimin annesi, '30 yıl ben çektim. Artık sıra sende' diyor. Arkadaşlarım, 'Kızı istedin, babasını aldın' diyor" ifadelerini kullandı.