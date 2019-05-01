Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki iki grubu tespit etti.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde A.A. idaresindeki kamyoneti durdurarak yaptığı aramada, kasa içinde Afganistan uyruklu 7 göçmeni yakaladı. Kasada şişme bot ve pompa da bulundu.

Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde de Irak ve Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.A. ile Y.A.I. gözaltına alındı.