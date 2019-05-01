Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

'nde 18 düzensiz yakalandı

'nde yasa dışı yollardan çıkmak isteyen 18 düzensiz yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2019 09:17
Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki iki grubu tespit etti.

Ekipler, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde A.A. idaresindeki kamyoneti durdurarak yaptığı aramada, kasa içinde Afganistan uyruklu 7 göçmeni yakaladı. Kasada şişme bot ve pompa da bulundu.

Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde de Irak ve Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.A. ile Y.A.I. gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN