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MPİ sonuçları açıklandı! 1 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı sorgula!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, Şans Topu çekiliş sonuçları büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilen 1 Mayıs belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 1 Mayıs MPİ çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 2.5.2019 07:08
MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı! 1 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı sorgula!

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 1 Mayıs Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da arttı. Dün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

1 MAYIS MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'ta çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı! 1 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı sorgula!
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