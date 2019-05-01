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'de kaybolan iki çocuk aranıyor

'de sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki çocuğu bulmak için arama başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2019 23:37
Rize'de kaybolan iki çocuk aranıyor

Fındıklı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede akşam sokakta oynayan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ı (5) bulamayan yakınlarının durumu polise bildirdiğini söyledi.

Çocukları bulmak için polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin ilçede arama başlattığını belirten Yılmaz, çalışmalara vatandaşların da destek verdiğini aktardı.

Ekiplerin çevredeki MOBESE ve iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldığını ifade eden Yılmaz, kayıp çocuklara ilişkin belediye hoparlöründen anons yapıldığını, cep telefonlarına mesaj gönderildiğini belirtti.

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Rize'de kaybolan iki çocuk aranıyor
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