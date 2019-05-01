Tatil köyünü yıkanlara dava

Tatil köyünün kurucusu ve yöneticisi Buhan Ergün, Nuray Özkaynak ve Hüseyin Başçetinçelik'in çürük raporu aldırarak yıkım yapması yıllardır aidat ödeyen ve kuruluşunda satın alan hak sahiplerini ayağa kaldırdı.

Yöneticilerle ilgili 'Mala zarar verme' , 'Güveni kötüye kullanma' suçu işlediği gerekçesiyle yapılan suç duyurusda yasaya aykırı yıkım yapıldı. Yıkımdan haberlerinin olmadığını öne süren hak sahipleri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun yanı sıra, yıkımın tespit edilmesi için de sulh hukuk mahkemesinde dava açıldı. Hakkında suç duyurusunda bulunun üç isimden biri olan site yöneticisi Nuray Özkaynak ise, "Suçlamalar doğru değil. Yapılan tüm işlemler yasalara uygun bir biçimde yapılıyor" dedi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI



Bodrum, Turgutreis'in en eski devre mülk tatil köylerinden biri olan Odak Tatil Köyü'nün yıkımı tartışmalara neden oldu. Bini aşkın kişinin devre mülk aldığı tatil köyünde hak sahiplerine haber verilmeden yıkım yapılması yargıya taşındı. Tatil köyünün kurucusu ve yöneticisi Buhan Ergün, Nuray Özkaynak ve Hüseyin Başçetinçelik'in çürük raporu aldırarak yıkım yapması yıllardır aidat ödeyen ve kuruluşunda satın alan hak sahiplerini ayağa kaldırdı.

Yöneticilerle ilgili 'Mala zarar verme' , 'Güveni kötüye kullanma' suçu işlediği gerekçesiyle yapılan suç duyurusda yasaya aykırı yıkım yapıldı. Yıkımdan haberlerinin olmadığını öne süren hak sahipleri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun yanı sıra, yıkımın tespit edilmesi için de sulh hukuk mahkemesinde dava açıldı. Hakkında suç duyurusunda bulunun üç isimden biri olan site yöneticisi Nuray Özkaynak ise, "Suçlamalar doğru değil. Yapılan tüm işlemler yasalara uygun bir biçimde yapılıyor" dedi.

34 YIL ÖNCE KURULDU

Odak Tatil Köyü ile ilgili süreç 1985'te başladı. Devre mülk tatil köyü için alınan 17 bin 800 metrekarelik arsada inşaat faaliyeti hızla tamamlandı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden yüzlerce kişi projeden devre mülk aldı. 15'er günlük devre mülklerden alan aile sayısı 1000'i aştı. Toplam 2 bin 184 devrenin yer aldığı projede, hak sahipleri uzun yıllar kendilerine ait devre mülklerden yararlandı.

Ancak, birkaç yıl önce atıl hale gelen tatil köyünde yönetim ile devre mülk sahipleri arasında sorunlar yaşanmaya başladı. Devre mülk sahipleri, kendilerinden habersiz yapılan genel kurulların iptali için dava açtı. Geçen ocak ayında yapılan genel kurulda da, Odak Tatil Köyü için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı ise, bir mühendislik şirketinden alınan 'riskli yapı' raporuna dayandırıldı.





MÜLKİYET HAKKINA ZARAR VERİLDİ, TATİL KÖYÜ YERLE BİR

15 Mart günü de tatil köyünde yıkım işlemi yapıldı. Yıkım kararında haberleri olmadığını, usulsüz tebligat yapıldığını öne süren kat maliklerinden 21'i Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 14 Nisan günü yapılan suç duyurusunda, Burhan Ergün, Nuray Özkaynak ve Hüseyin Başçetinçelik'in ismi şüpheli olarak yer aldı. Hak sahipleri site yöneticileriyle ilgiliyaptıkları suç duyurusunda, "Mala zarar verme" ve "Güveni Kötüye Kullanma" suçu işlendiği öne sürülen savcılık başvurusunda özetle şöyle denildi: "Bugüne kadar kat malikleri kurulu toplantılarının tümünün usulsüz ve yasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştır. Şüpheliler, yıllardan beri kat malikleri toplantıları düzenlemekte.

Toplam 2.184 adet devre ve 1000 adet malik olmasına rağmen, bu maliklerin hiçbirine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmadan, temsilci atanması konusunda çağrı yapılmadan 17 Ocak 2019 tarihinde toplantı tertip edilmiş. Diğer kat maliklerinin haberi dahi olmaksızın bu toplantı düzenlenmiş. Usule ve hukuka aykırı kararlarla ve kasten şikâyetçilerin ve çok sayıda malikin mülkiyet hakkına zarar verecek şekilde bir yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir."





MAHKEME ELİ İLE KEŞİF

Savcılık başvurusunda, yıkımı ilişkin Bodrum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi eli ile keşif yapıldığı belirtilerek "28 Mart 2019 tarihinde mahallinde keşif yapılmıştır. Söz konusu yıkım, yukarıda belirttiğimiz üzere kesinleşmiş mahkeme kararlarına aykırı biçimde gerçekleştirilen bir toplantıda alınan kararlara dayandırılmaktadır."

YIKIMDAN SONRA HABER VERİLDİ

Odak Tatil Köyü'nde 1986'de devre mülk satın aldığını belirten Erdoğan Akyıldız "Site yönetimi ile bir dizi sorun yaşadık. En sonunda, kimseye haber verilmeden burası yıkıldı. Yıkım işlemi 15 Mart'ta yapıldı, bizlere ise 29 Mart'ta haber verildi. Bir başka ifade ile bizlere haber verildiğinde zaten burası yıkılmıştı. Yıkım sonrası ortaya değerli bir arsa çıktı. Yaptığımız araştırmalara göre 26 - 27 milyon lira değeri olan bu arsa için bütün bu usulsüz işlemler yapılmış. Orada hakkı bulunan yüzlerce insanın durumu ile ilgili de ciddi bir belirsizlik var" dedi.





İŞLEMLER YASAYA UYGUN

Odak Tatil Köyü yöneticisi Nuray Özkaynak ise konuya ilişkin şunları kaydetti: "Yapılan tüm iş ve işlemler yasalara uygun. Usulsüz herhangi bir şeyin yapılması söz konusu değil. Yıkım kararı, hazırlanan rapor ve alınan izinler sonrası yapıldı. Herkes herkes hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Burada, aidatlarını dahi ödemeyen kişilerin suç duyurusunda bulunduğunu görülüyor. Yıkım sonrası enkaz henüz kaldırılmadı. Tatil köyünün yapıldığı yerde ortaya çıkan arsanın nasıl değerlendirileceği, maliklerin vereceği karara bağlı."