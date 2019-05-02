5 milyon 625 bin sterline satıldı

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KanuniSultan Süleyman portresi 5 milyon 625 bin sterline (43 milyon 762 bin TL) Londra'da satıldı. Müzayede evi Sotheby's, aralarında Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyasıyla ilgili bazı sanat eserleri ile nadir antikaları açık artırmaya çıkardı. Padişahın tahta çıktığı 1520 yılı civarında Venedik'te, Osmanlı sarayına girip çıkabilen Batılı diplomatların tariflerine dayanılarak yapıldığı sanılan portreye 250 bin ila 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 900 bin ila 2 milyon 700 bin TL) değer biçiliyordu. Portre, 5 milyon 625 bin sterline ( 43 milyon 762 bin TL) alıcı buldu. Sotheby's Orta Doğu ve İslam Sanatı Uzmanı Alexandra Roy, bin yıldan uzun bir döneme yayılan eserleri açık artırmaya çıkardıklarını belirtti.