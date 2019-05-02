Hortum kurbanı Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılınacak

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortum felaketinde içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan ve 99 gündür haber alınamayan 20 yaşındaki Kader Buse Acar için yarın cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak. Baba Ahmet Acar, sosyal medya hesabından, "24 Ocak 2019'da yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs'ta Kemer Sanayi Sitesi Camisi'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" paylaşımında bulundu. Acar, kızının kaybolduğu bölgede Antalya, İstanbul ve Niğde gibi farklı illerden gelen ekiplerin arama yaptığını belirterek "Kızım acaba çıkar mı diye hep umutla bekledim ama olmadı. Kızımdan helallik almak için gıyabi cenaze namazı kılacağız" dedi.