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İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 2.5.2019
DİYARBAKIR Hazro'da esnaflık yapan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Market işleten Recep Çiçek, çocukları Selçuk (31) ve Sercan (29) ile kıraathane işleten ve akraba oldukları öğrenilen Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada market işleten baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavganın markete malzeme getiren aracın yolu trafiğe kapatmasından kaynaklandığı iddia edildi. AA
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İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
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