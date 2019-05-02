Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, kaçtı

Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, kaçtı

Iğdır'da, Bülent P. (52), tartıştığı eşi Ayşe Zeynep P.'yi (48) tabancayla vurarak, öldürdü. Polis, olay sonrası kaçan Bülent P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 2.5.2019 12:50
Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, kaçtı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Koçlar Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan Ekinci Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bülent P. ile eşi Ayşe Zeynep P. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Bülent P., 2 çocuğunun annesi Ayşe Zeynep P.'yi tabancayla vurdu. Ayşe Zeynep P., kanlar içinde yere yığılırken, Bülent P. ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşe Zeynep P.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından Ayşe Zeynep P.'nin cansız bedeni, hastanenin morguna götürüldü. Polis ekipleri, Bülent P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



KIZLARI EVDE, OĞULLARI YURT DIŞINDAYMIŞ

Öte yandan çiftin üniversite mezunu kızları Tutku P.'nin, olay sırasında evde olduğu ve şok yaşaması nedeniyle hastaneye götürüldüğü belirtildi. Oğul Murat Can P.'nin ise eğitimi nedeniyle Nahçıvan'da bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN