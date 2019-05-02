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'da 221 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

'da jandarmanın düzenlediği operasyon ve yol kontrollerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen ve uyruklu toplam 221 kaçak yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2019 11:59
Van'da 221 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin Değirmitaş Mahallesi'nde bir kamyonda kaçakların olduğu bilgisine ulaştı. Plakası tespit edilen kamyon, yapılan takibin ardından durduruldu. Kamyonun kasasında yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollarla giren 153 kaçak yakalandı. Tuşba ve Muradiye ilçelerindeki yol kontrollerinde ise 68 kaçak yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 221 kaçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van'da 221 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
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