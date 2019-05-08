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MPİ sonuçları açıklandı! 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

8 Mayıs çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta sadece bir kişinin bildiği sonuçları büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz hafta 933. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen sadece bir kişi olmuş ve 637.003,50 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 16 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 8 Mayıs MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.5.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 09:54
MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı! 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 637.003,50 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişiye çıkması ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 8 MAYIS

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ Şans Topu bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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