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’den için ve yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat…

Genel Müdürlüğü’nden başta olmak üzere birçok il için ve yağış uyarısı geldi. Bahar aylarını yaşadığımız şu günlerde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağışlı havaların görülmesi vatandaşları şaşırtan durumlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamaları yakından takip eden bireyler ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusunu da her gün aratıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlandığı 5 günlük hava durumu raporunda ise İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına uyarıları geldi. İşte Meteoroloji’nin yayınlandığı 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 10.5.2019 07:03 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:25
Meteoroloji’den son dakika İstanbul için hava durumu ve yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat…

Genel Müdürlüğü'nden ve yağış uyarıları raporu geldi. Son günlerde hava sıcaklıklarının Bahar aylarına göre olumsuz olmasından dolayı birçok vatandaş günaşırı 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyor. Konuyla ilgili Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda ise dahil olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Peki, yağışlar ne zaman gerçekleşecek? İşte Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…

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Meteoroloji’den son dakika İstanbul için hava durumu ve yağış uyarısı! Vatandaşlar dikkat…
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