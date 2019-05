Ziraat Bankası mesai çalışma saatleri nasıl? 2019 Ziraat Bankası saat kaçta açılır ve kaçta kapanıyor? Açılış/kapanış saatleri

1863 yılında Ahmet Şefik Mithat Paşa tarafından Pirot Kasabası'nda kurulan Ziraat Bankası Türkiye'nin en eski ve büyük bankalarından bir tanesidir. Osmanlı döneminde kurulan bir banka olma özelliği de taşımaktadır. 18.Yüzyılın sonlarında kurulan Ziraat Bankası 1867 yılında "Memleket Sandıkları Nizamnamesi"nin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti'nin her bir bölgesinde sandıkları ile faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet etmiştir. Banka, geleneklerimizde yerini hiç kaybetmeyen karşılıklı yardımlaşma olan "imece" geleneğinden esinlenerek kurulmuştur.Ziraat Bankası'nın resmi kuruluş tarihi ise 15 Ağustos 1888 'dir. Bu tarihte Menafi Sandıkları kaldırılarak yerine modern bir finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası kurulmuştur. Büyük projelere finansal kaynak olan Ziraat Bankası, köprü, baraj, havaalanı gibi büyük maliyetli projelerin en büyük destekçilerinden birisidir. Kurulduğu yıldan bu yana kadar kalitesini her zaman korumuş, çiftçinin, emekçinin, halkın dostu olmuştur ve her geçen gün daha da büyümektedir.

Ziraat Bankası'nda bankacılık işlemlerini yapmak isteyen kişilerden bazılar çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusu cevabı ve diğer tüm bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2019 Ziraat Bankası çalışma saatleri!

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası hafta içi mesai saatleri içerisinde saat 09:00 ile 17:30 arasındadır. Saat 12:30 ile 13:30 arasında öğlen arasında giren banka hafta sonları kapalıdır.

ZİRAAT BANKASI ÖĞLE ARASI AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

Ziraat Bankası, öğle arası 12:30 ve 13:30 arası hizmet vermemektedir.

HER DÖNEMİN BANKASI

Zaman içerisinde herkesin ve her kesimin bankası olabilmek amacıyla hizmetlerini yaygınlaştıran Ziraat Bankası, ülkeye değer katma amacı doğrultusunda faaliyetlerini geliştirmeye devam etmektedir.

1863 yılında mütevazi bir yardımlaşma sandığı olarak kurulup zaman içinde büyük atılımlarla gelişen Ziraat Bankası bugün ülkenin en değerli aktifleri arasında yer almaktadır.