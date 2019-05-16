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'da ! Biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

'da bir binanın girişi katında çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 08:16
Adana'da yangın! Biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, giriş kattaki daireden yükselen alevlerin üst katlara sıçramaması için müdahalede bulundu.

Bu sırada üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar, binayı boşaltmayıp yoğun dumana rağmen söndürme çalışmalarını izledi.

Yangından etkilendiği tespit edilen biri çocuk 4 kişi, olay yerindeki il müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında giriş kat ile üstündeki ev kullanılamaz hale geldi.

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Adana'da yangın! Biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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