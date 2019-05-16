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Babun ailesine üç yeni yavru katıldı

Giriş Tarihi: 16.5.2019
Babun ailesine üç yeni yavru katıldı
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sakinleri arasında bulunan, babun olarak da bilinen Habeş maymunları 3 yavru dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri babunların 15 gün önce yavruladığını, bakıcıları tarafından özel bakım uygulanan 3 yavrunun, ot, kök, kertenkele ve böcekle beslendiğini kaydetti. Yeni yavrularla hayvanat bahçesindeki babun sayısı 22'ye ulaştı. Genelde sosyal gruplar halinde yaşayan babunlar, eski Mısırlıların kutsal saydığı hayvanlar olarak biliniyor. Erkek babunlar iri cüsseleri, gösterişli, parlak ve gri tüyleriyle dikkati çekiyor.
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Babun ailesine üç yeni yavru katıldı
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