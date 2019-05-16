Eğitim manyaklığı

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BUGÜN NELER OLDU

Gencecik bir kız bizimiki dakikada sersemeçevirdi, gördünüz değil mi?ABD'de bir oyunculuk okulunun sınavlarını kazandığını söyleyip eğitimine devam için maddi yardım istedi ve birkaç saat içinde epey para topladı.Şifreler mükemmeldi.Bizim kendini pek kültürlü sanan ve kendinden menkul seçkincilerimizi baştan çıkartacak bir şifre. Oradaki her eğitimin dünya standartlarının üzerinde olduğunu sanırlar, malum."Bizim de bir Meryl Streep'imiz olur mu acaba?" hayalleri anında alevlendi tabii.Bu kitleye "desen, anlamaz; "desen ters ters bakar, "" desen bin dereden su getirir, onubeğenmez, bunu beğenmez ama "denince kendi sosyal sınıf duvarlarının inşasınakatkı sayar.Sonuç?Çünkü okul dandikti ve kitlediği instagram sayfasına bakılırsa, genç kız zaten paraları çeşitli ülkelere seyahat etmek için harcıyordu.Eğitimi yüceltmeyi öğretiyorlar ama içinin nasıl doldurulacağını kimse bilmiyor.Herkes ""la övünüyor ama neyi niçin okuduğun konusu hep boşlukta kalıyor.Okul, hep el üstünde tutuluyor ama nedense onca yıldabecerilemedi, gitti. (Belki de, örtülü bir elitizm kumpasıdır.)" deniyor ya...Gösterişten ibaret.Yoksa, bilmiyor muyuz ki, şarkı biçimi dışında müzik dinleyen, manzara resminden başka resme ilgi gösteren, ucuz edebiyattan ötesine uzanan hâlâ yok denecek kadar az.Cevap açık...Öğretmek mi? O işin bahanesidir.Ta en başından beri istiyorlar ki, herkes hizaya girsin ve eğitimli kitleler onları seçkinliğini de kabullensin...Geçen hafta olayın hangi uç noktalara kadar geldiğini gördük..."Biz kendimizi insanoğlunu henüz bozulmamış bir yaşta eğitmeye adadık" demişti.Eh, Hitler olunca, tu kaka!Ama bizden bir profesör "" deyince,alkıştan avuçları patladı.Ne diyeyim?Okulda öğütülmeyen zihinleri "" sananlara ne anlatsak, boş!