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Hakim karşısında şaşırtan itiraf: 'Bu saatten sonra...'

İzmir'de organize suç örgütü kurarak, çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla haklarında dava açılan 69 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Nadir Sönmez, iş insanı Gökhan Kalıpçı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, "Ayağından vuracaktım ama Gökhan öldü. Günahsız biriydi. Öldürme kastım yoktu sadece ayağına sıkacaktım. Bu saatten sonra vicdanımı rahatlatma derdindeyim" dedi.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 22:28
Hakim karşısında şaşırtan itiraf: 'Bu saatten sonra...'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl Mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü lideri Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik takibinin ardından İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. 'Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı' suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler arasında İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde 2017 yılında kaldığı otelden çıkıp, cipine binen iş adamı Gökhan Kalıpçı'nın öldürüldüğü silahlı saldıranın failleri de bulunduğu ortaya çıktı.

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Hakim karşısında şaşırtan itiraf: 'Bu saatten sonra...'
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