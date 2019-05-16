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İstanbullu ilk Bengal kaplanları

Giriş Tarihi: 16.5.2019
İstanbullu ilk Bengal kaplanları
TUZLA Viaport Marina'daki Aslan Park'ta 12 Mayıs Pazar günü İstanbul'un "ilk" Bengal kaplanları dünyaya geldi. Aslan, Sibirya kaplanı, Bengal kaplanı, karakulak, vaşak, puma, siyah leopar gibi 13 türden 27 canlıya ve sahipliği yapan Aslan Park'ın Veteriner Hekimi Gökçe Merve Yayla, "Dişi Bengal kaplanımız 3 gün önce doğum yaptı ve 3 tane yavrumuz var. Yavrularımız şu anda 300-400 gram civarındalar. Bağışıklığını güçlendirdikten sonra ortalama 2 ay sonra ziyaretçilerimiz Bengal kaplanlarımızı görebilir, sevebilir" dedi.
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İstanbullu ilk Bengal kaplanları
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