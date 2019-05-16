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'den ve yağış uyarısı! başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor

Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamasına göre önümüzdeki günlerden birinde başta olmak üzere birçok ilde yağış ve bekleniyor. Bahar aylarında olmamıza rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi vatandaşları da konuyla ilgili araştırmalar yapmaya sürüklüyor. Meteoroloji’den ise 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış ve fırtına beklendiği belirtildi. İşte Meteoroloji’nin yayınlandığı 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 16.5.2019 23:48 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 23:49
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nden ve yağış uyarıları olarak gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının bahar aylarına göre çok altında olması vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Ancak sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olmasının yanında yağışlarda yer yer ve birçok ilde görülmeye devam ediyor. Konuyla ilgili araştırmalar da bu sebepten dolayı sürüyor. Meteoroloji'den ise gün aşırı raporlar yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan son hava durumu raporunda ise İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış beklentisi paylaşıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu ve yağış uyarıları…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBULLULAR DİKKAT

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor
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