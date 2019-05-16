Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağış uyarıları son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının bahar aylarına göre çok altında olması vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Ancak sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olmasının yanında yağışlarda yer yer İstanbul ve birçok ilde görülmeye devam ediyor. Konuyla ilgili araştırmalar da bu sebepten dolayı sürüyor. Meteoroloji'den ise gün aşırı raporlar yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan son hava durumu raporunda ise İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış beklentisi paylaşıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu ve yağış uyarıları…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBULLULAR DİKKAT