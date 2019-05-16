Ölüm yolda yakaladı

İstanbul Başakşehir'de otomobille giderken bir sitenin çöken istinat duvarının altında kalan Fatih Göztepe (40), hayatını kaybetti. İşten eve döndüğü sırada faciada ölen Göztepe'nin yakınları şikâyetçi olacaklarını bildirdi. İSKİ Başakşehir Şube Müdürlüğü'nde görevli memur Fatih Göztepe, Fatih Çukur ve Adem Şahin önceki gün mesainin ardından eve gitmek üzere yola çıktı. Fatih Çukur'un kullandığı araçtan evine yaklaşan Adem Şahin indi. Fatih Göztepe ile Fatih Çukur ise evlerinin bulunduğu karşı siteye yöneldi. Tam o sırada Kayabaşı Mahallesi İshak Paşa Sokak'taki sitenin istinat duvarı aracın üstüne çöktü. Çukur enkazdan yaralı kurtarılırken, Fatih Göztepe öldü. İki çocuk babası talihsiz adamın cenazesi bir saat sonra çıkarılabildi. Fatih Göztepe'nin Adli Tıp'a götürülen cenazesi, dün yakınları tarafından teslim alındı. Bir çocuğun olay öncesi çektiği videodaki derin çatlaklara dikkat çeken aile yakınları, önceden yapılan uyarılara karşı hiçbir önlem alınmamasına isyan etti. Göztepe'nin ailesi site yönetimi hakkında şikâyetçi olacaklarını bildirdi.

İstanbul Başakşehir'de istinat duvarının çökme anı kamerada



TOPRAĞA VERİLDİ

Fatih Göztepe, dün Çatalca ilçesi Kabakça Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan bir kişinin öldüğü olay sonrası ekipler, göçüğün meydana geldiği bölgeye yakın olan alanları yaya ve araç trafiğine kapattı.