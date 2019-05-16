Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sarıyer'de ters yönden gelen motosiklet yaşlı adama böyle çarptı

Sarıyer'de ters yönden gelen motosiklet yaşlı adama böyle çarptı

'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama ters yönden gelen bir motosiklet çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 09:50
Sarıyer'de ters yönden gelen motosiklet yaşlı adama böyle çarptı
Kaza, Sarıyer Nalbant Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yönden gelen bir motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Çarpma sonucu savrulan yaşlı adam yere düştü. Kaza anını gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ve motosikletliyi tedavi için hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Ters yönden gelen motosikletlinin yaşlı adama çarptığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir adam yolun karşısına geçmek için hareket ettiğinde ters yönden gelen bir motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam havaya fırlayarak yere düşüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer'de ters yönden gelen motosiklet yaşlı adama böyle çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN