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Son dakika haber... Kayıp 'ın dedesinden kan donduran sözler! "Bir çocuk gömülmüş olabilir"

Samsun'a bağlı Vezirköprü ilçesinde 10 gün önce evlerinin kapısında oynadığı sırada kaybolan 1,5 yaşındaki 'a ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı canlı yayınında Ecrin'in kaybolmasına dair her gün çarpıcı bir detay ortaya çıkartılırken, arama çalışmaları da son sürat sürdürülüyor. Ankara'da hayatını kaybeden Eylül Yağlıkara'nın cesedini bulan kadavra köpeği "Abrek"in görev aldığı arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Dün gece başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü. Topraktan numune de alınırken Ecrin'in dedesi Nuri Kurnaz, bölgede bir çocuğun gömülmüş olabileceğini söyledi. Peki, Ecrin bulundu mu? İşte, son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 16.5.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 15:31
Son dakika haber... Kayıp Ecrin Kurnaz'ın dedesinden kan donduran sözler! Bir çocuk gömülmüş olabilir

Türkiye, 10 gün önce kapısının önünden ani bir şekilde kaybolan 1,5 yaşındaki 'dan gelecek olan iyi habere kilitlenirken çalışmaların sürdürüldüğü bölgeden de son dakika haberleri geliyor. Bilindiği üzere, dünden bu yana Ankara'da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Eylül Yağlıkara'nın cesedini bulan kadavra köpeği Abrek' aktif olarak kullanılıyor. Abrek'in, yaklaşık 70 metre uzaklıktaki ağacın dibinde tepki vermesi üzerine dün gece başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü. Kazı yapılan bölgedeki 3 noktadan, inceleme yapılmak üzere toprak numuneleri alındı.

ECRİN KURNAZ BULUNDU MU?

Bölgede jandarma tarafından güvenlik önlemleri alınırken, ekipler de Ecrin'i arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Kazı çalışmalarını küçük kızın dedesi Nuri Kurnaz da izledi. Çalışmalarla ilgili konuşan dede Kurnaz, bölgede bir çocuk gömülmüş olabileceğini söylerken kazının neyle ilgili olduğunun belli olmadığını söyledi.

İşte, son dakika detayları....

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Son dakika haber... Kayıp Ecrin Kurnaz'ın dedesinden kan donduran sözler! "Bir çocuk gömülmüş olabilir"
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