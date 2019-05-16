Son dakika haber... Kayıp Ecrin Kurnaz'ın dedesinden kan donduran sözler! "Bir çocuk gömülmüş olabilir"

Türkiye, 10 gün önce kapısının önünden ani bir şekilde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan gelecek olan iyi habere kilitlenirken çalışmaların sürdürüldüğü bölgeden de son dakika haberleri geliyor. Bilindiği üzere, dünden bu yana Ankara'da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Eylül Yağlıkara'nın cesedini bulan kadavra köpeği Abrek' aktif olarak kullanılıyor. Abrek'in, yaklaşık 70 metre uzaklıktaki ağacın dibinde tepki vermesi üzerine dün gece başlatılan kazı çalışmaları bugün de sürdürüldü. Kazı yapılan bölgedeki 3 noktadan, inceleme yapılmak üzere toprak numuneleri alındı.

ECRİN KURNAZ BULUNDU MU?

Bölgede jandarma tarafından güvenlik önlemleri alınırken, ekipler de Ecrin'i arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Kazı çalışmalarını küçük kızın dedesi Nuri Kurnaz da izledi. Çalışmalarla ilgili konuşan dede Kurnaz, bölgede bir çocuk gömülmüş olabileceğini söylerken kazının neyle ilgili olduğunun belli olmadığını söyledi.

İşte, son dakika detayları....