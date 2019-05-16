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Son dakika haber: Anne ve babasını siyanürlü şerbet ile öldürmüştü! Kan donduran sözleri ortaya çıktı...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Mahmun Can Alkan, internet üzerinden sipariş ettiği siyanürü ailesine şerbet diye içirip anne babasını katletmişti. Siyanürlü şerbetin dökülmesi üzerine gencin kendisi ve iki kardeşi maddeden hemen etkilendi ve hastaneye kaldırıldılar. Siyanürlü katil Mehmet Can Alkan, tutuklandıktan sonra cinayetleri itiraf etti ve bütün detayları polise anlattı. Edinilen son dakika bilgisine göre ise, küçük kardeş Mehmet Taha'nın dedikleri ortaya çıktı. Ağabeyinin o andaki kan donduran sözlerini açıklayan Mehmet Taha, kendilerine '10 dakikamız kaldı' dediğini söyledi. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 14:30
Son dakika haber: Anne ve babasını siyanürlü şerbet ile öldürmüştü! Kan donduran sözleri ortaya çıktı...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kimya öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan'ın (21) internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu anne ve babası öldü, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı. Suçunu itiraf eden Mahmut Can Kalkan gözaltına alındı.

KAN DONDURAN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Siyanürlü Mehmet Can Alkan, tutuklandıktan sonra cinayetleri itiraf etti ve bütün detayları polise anlattı. Edinilen son dakika bilgisine göre ise, küçük kardeş Mehmet Taha'nın dedikleri ortaya çıktı. Ağabeyinin o andaki kan donduran sözlerini açıklayan Mehmet Taha, kendilerine '10 dakikamız kaldı' dediğini söyledi.

İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

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Son dakika haber: Anne ve babasını siyanürlü şerbet ile öldürmüştü! Kan donduran sözleri ortaya çıktı...
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